Марина Порошенко, перший номер виборчого списку «Європейської Солідарності» до Київради, відвідала інноваційний парк Unit City та ознайомилася з його інфраструктурою – високотехнологічними лабораторіями, навчальними та офісними кластерами, поспілкувалася зі студентами школи підприємництва та резидентами містечка.

Про це повідомляється на сайті «Європейської Солідарності».

«Всі ми прагнемо бачити Київ справді сучасною європейською столицею. Але це неможливо без якісної освіти та медицини, розвиненої інфраструктури, можливості для працевлаштування, реалізації кожного киянина, – наголосила Марина Порошенко. – Unit City – це місце для підтримки талантів, інновацій та сучасних технологій. Прекрасний майданчик для розвитку нашої молоді. Тут вони можуть постійно підвищувати рівень своїх знань, працювати в сучасних умовах, з використанням найновіших технологій і ставати більш конкурентними на ринку, вибудовувати мережу контактів, які допоможуть розвиватися як окремим працівникам, так і цілим компаніям».

Крім того, пані Порошенко зазначила, що «такі інноваційні міста – це інвестиція в людський капітал, а значить – інвестиція в майбутнє країни».

«Впевнена, що лише спільними зусиллями місцевої влади та відповідального бізнесу ми зробимо Київ справді європейською столицею», – заявила Марина Порошенко.

Unit City – перший в Україні інноваційний парк, спрямований на розвиток проектів у сфері високих технологій та креативних індустрій. А також один із найбільших центрів інновацій у Центрально-Східній Європі, який залучає в Україну інвесторів, партнерів та нові технології з усього світу.