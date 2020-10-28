Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат для госслужащих
Как передает Politeka.net, соответственное решение опубликовано сайте правительства.
Документом отменяются некоторые нормативные акты правительства и восстанавливается действие пункта 2 постановления Кабинета министров от 5 февраля 2020 г. № 141 “Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".
Начиная с октября чиновники снова будут получать полную зарплату.
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Украинцы не подбирали слов, чтобы высказать свое возмущение таким решением Кабмина.
"Главное для себя любимых, а для народа газ поднять в цене, продукты, коммуналку, чего мелочиться так", "А зарплаты по 400 тыс. Без других надбавок. Это в то время, как экономика рушится", "А пенсии старикам они не хотят повысить!? Зажрались хряки!", "Почему нет наблюдательных советов за наблюдательными советами ??? С тройным окладом!", "До Хрущёва дозвонился, ого технологии", "А что делать простым работягам, кто им вернет?", - писали украинцы в сети.
Ранее мы рассказывали, что на фоне карантина и пандемии китайского вируса правительство решило ограничить выплаты топ-чиновникам до 47 тысяч в месяц.
А уже в конце лета Конституционный суд решил, что подобная инициатива Кабинета министров на период карантина является незаконной.
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