Также Руденко отметил, что Зеленский должен попросить прощения.

"Когда президент начинает окружать себя в телевизионной студии пулом проверенных и верных экспертов; Когда президент начинает угрожать всем и вся роспуском; Когда президент и К для поддержки своих бессмысленных и преступных действий нанимает ботов в сети; Когда президент обещает всех победить (не Россию, а в государстве); Когда у президента явные проблемы в борьбе с коррупцией в ближайшем окружении, кризис в экономике, кризис в управлении, кризис в борьбе с вирусом", - пояснил журналист.

По его словам, на это есть множество причин.

"Такой президент должен тихо и спокойно положить заявление об отставке со словами: "Я хотел сделать Украину другой, но у меня не получилось. Простите меня".

Руденко подчеркнул, что так будет честно и в отношении себя, и в отношении людей. Руденко подчеркнул, что так будет честно и в отношении себя, и в отношении людей.

"Владимир Александрович, Украина это не рояль. Не нужно над нашим государством проводить ваши музыкальные эксперименты", - подытожил журналист.