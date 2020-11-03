Президент Украины Владимир Зеленский должен написать заявление об отставке
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер и журналист Сергей Руденко на своей страничке в Facebook.
По его словам, на это есть множество причин.
"Когда президент начинает окружать себя в телевизионной студии пулом проверенных и верных экспертов; Когда президент начинает угрожать всем и вся роспуском; Когда президент и К для поддержки своих бессмысленных и преступных действий нанимает ботов в сети; Когда президент обещает всех победить (не Россию, а в государстве); Когда у президента явные проблемы в борьбе с коррупцией в ближайшем окружении, кризис в экономике, кризис в управлении, кризис в борьбе с вирусом", - пояснил журналист.
Также Руденко отметил, что Зеленский должен попросить прощения.
"Такой президент должен тихо и спокойно положить заявление об отставке со словами: "Я хотел сделать Украину другой, но у меня не получилось. Простите меня".

зеленский

Руденко подчеркнул, что так будет честно и в отношении себя, и в отношении людей.
"Владимир Александрович, Украина это не рояль. Не нужно над нашим государством проводить ваши музыкальные эксперименты", - подытожил журналист.

Напомним, Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В связи с этим решением президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением лишить полномочий нынешнего состава Конституционного Суда Украины (КСУ) и назначить новых судей.

Напомним, неподалеку от здания Конституционного суда в Киеве прошли задержания участников акции протеста.

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Также Politeka писала, что президент Украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО относительно угрозы нацбезопасности страны.

Раньше Politeka писала, что Владимир Зеленский увольняет судей КСУ после демарша: решение принято.