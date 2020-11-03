Руденко подчеркнул, что так будет честно и в отношении себя, и в отношении людей.
Напомним, Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.
В связи с этим решением президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением лишить полномочий нынешнего состава Конституционного Суда Украины (КСУ) и назначить новых судей.
Напомним, неподалеку от здания Конституционного суда в Киеве прошли задержания участников акции протеста.
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Также Politeka писала, что президент Украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО относительно угрозы нацбезопасности страны.
Раньше Politeka писала, что Владимир Зеленский увольняет судей КСУ после демарша: решение принято.