Политический аналитик Сергей Корнак сообщил, что у стен Верховной Рады произошел очередной митинг украинских граждан

Митингующие представители ФОП категорически не согласны с "законом 1210", и именно по этой причине они организовали протест.

Об этом Сергей Корнак сообщает на своем канале YouTube.

Нужно выделить, что "закон 1210" вводит обязанность для украинских владельцев иностранных компаний и активов декларировать прибыли и платить с них налоги. Согласно этому закону, украинцы начнут платить налоги за контролируемые иностранные компании.

Известный украинский блогер поделился тем, что у входа в Верховную Раду столпилось более пятиста человек, среди которых евробляхеры и ФОПовцы. Помимо этого Корнак сообщает, что представителей охраны чуть ли не в разы больше, чем самих протестующих.

Политический представитель считает, что самому президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также его партии "Слуга народа" абсолютно безразлична эта акция протеста.

По словам блогера, представители малого бизнеса достаточно плохо себя вели, поскольку они злились, что украинская власть не обращает на них никакого внимания. Кроме того, глядя на акцию протеста, Корнак предсказывал, что они уйдут от стен Верховной Рады и не будут заниматься бессмысленным делом.

Обращаясь к украинским гражданам, блогер заявил, что в стране может наступить глобальный кризис, поскольку партия президента Владимира Зеленского якобы ничего не видит и не слышит.

Более того, по мнению блогера, партии "Слуга народа" важен лишь рынок земли и игральный бизнес, а частные бизнесмены им не интересны. Из-за того, что активисты устроили акцию протеста только из-за одного законопроекта, Корнак не считает, что нужно было такое делать.

Напомним, что видеоблогер Сергей Корнак прокомментировал выборы, которые недавно прошли в Украине.

Как сообщала Politeka, Сергей Корнак рассказал украинцам, сколько стране обходится Верховный и Конституционный Суд.

Также Politeka писала, что Сергей Корнак озвучил цифры огромных зарплат судей КСУ.