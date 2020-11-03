Известный политический специалист Сергей Корнак дал свои комментарии касательно ситуации, которая сложилась с Конституционным Судом Украины.

По его словам, в последнее время с КСУ происходит что-то неладное, поскольку там вспыхнул достаточно серьезный скандал.

Об этом Сергей Корнак сообщает на своем канале в YouTube.

Популярный блогер так же утверждает, что определенные личности предлагают сократить, распустить либо же перезагрузить Конституционный Суд Украины, чтобы внедрить туда своих сородичей и близких друзей.

"Во сколько же нам с вами обходятся, как плательщикам налогов, эти приключения? Друзья, вы будете просто шокированы! Верховный Суд и Конституционный Суд нам обходится в 3.5 миллиарда гривен содержания в год", - сообщил украинским гражданам предприниматель Сергей Корнак.

Так же блогер рассказал нам о том, что в Америке, одном из самых великих и богатых государств, Верховный Суд составляет девять человек. По словам политического аналитика, население там - 330 миллионов человек. При этом, в Украине высшие суды складываются из 100 человек, а если быть точнее, то из 120.

Кроме того, политический специалист Сергей Корнак рассказал о том, сколько сейчас зарабатывают украинские судьи, а также, какова сейчас их пенсия. Оказывается, размер заработной платы у конституционного судьи составляет 750 тысяч гривен в месяц.

При этом, пенсионные выплаты у конституционного и верховного судей находятся на уровне в 225 тысяч гривен. Из-за этого, блогер просто не смог найти слов, чтобы описать космические суммы у этих людей.

Также специалист говорит о том, что количество украинских чиновников составляет более 500 тысяч человек. А вот, например, в Японии у власти сидит всего 9 человек, с населением в 130 миллионов граждан.

Напомним, что ОПЗЖ срочно обратился к главе СБУ с требованием открыть дело на силовиков из-за их нападения на КСУ.

Как сообщала Politeka, в ВРУ внесли законопроект касательно ограничения размера зарплат в наблюдательных советах госпредприятий.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский обратился к нардепам с просьбой уволить судей КСУ.