Известный блогер Сергей Корнак прокомментировал то, каким образом прошли грузинские выборы, а также каковы их результаты

Также блогер не обошел стороной и бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили, который принимал участие на выборах, резко высказавшись в его адрес.

Об этом Сергей Корнак сообщает на своем канале в YouTube.

Блогер озвучил, что Бидзина Иванишвили, который до этого был главой грузинского правительства, а также его партия "Грузинская мечта" набрали 49% голосов. Кроме него, на выборах участвовал и бывший президент страны Михаил Саакашвили, за которого отдали свои голоса всего 27% граждан.

И хотя блогер считает Саакашвили самым ярким и лучшим политиком современности, он подчеркивает, что не нужно было экс-главе Грузии лезть в свою страну.

"Я очень много его просил, предупреждал. Я знаю эту ситуацию, я оказался прав", - предупредил блогер Сергей Корнак.

Более того, он подчеркнул, что вся предвыборная кампания Грузии была направлена на то, чтобы преподнести Михаила Саакашвили. Сергей считает, что так не нужно было, ведь Иванишвили все делает неправильно.

"Это неправильно. Так не должно было быть. Надо было оппозиционным партиям всю предвыборную кампанию поставить на критику Иванишвили. Надо было его просто разодрать за то, что он неправильно ведет политику Грузии, дружит с Россией, неправильно ведет экономику и Грузия застыла", - высказался Корнак.

Не обошел стороной он и Михаила Саакашвили, который плохо относится к украинскому главе Владимиру Зеленскому. Именно поэтому Корнак решил обратиться к экс-главе Грузии, дав ему несколько советов.

"Надо перестать выпячивать свое эго. Михаил Николаевич, ваше эго уже умерло. Вам надо бороться за людей, за других людей, не за себя. Любой проект, где Вы будете выпячивать свое эго, сломается", - обратился к Саакашвили блогер Сергей Корнак.

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