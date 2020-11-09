Может РФ пора заняться своими делами и не лезть...

Из-за инициативы сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе в России посыпались угрозы

В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков пригрозил украинским властям в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе также отказаться от своих южных регионов.

Такое заявление он сделал для российских пропагандистких ресурсов, передает Replyua.

"Подобная война с памятниками — это война отнюдь не с прошлым, а пример личностной деградации и культурного обнищания. Если Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией", — сказал Цеков.

По его словам, "земли будущей Новороссии", куда в том числе вошли современные Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, были присоединены к Российской империи в результате русско-турецких войн.

Сенатор указывает на то, что в Киеве об этом историческом событии почему-то всё время умалчивают и целенаправленно изменяют историю. Таким образом он намекает, что все эти области должны присоединиться к РФ.

Напомним, что Екатерину II хотят снести в центре Одессы, люди окружили памятник.

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