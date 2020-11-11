Если дома есть больной коронавирусом, важно предпринимать меры, чтобы не заразиться самому

Врач-пульмонолог Светлана Гук в интервью "Politeka Online" рассказала о том, что нужно делать, когда в квартире есть больной коронавирусом, а также какие есть способы передачи вируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам врача, если дома есть всего одна комната, сделать что-то, чтобы не заболеть самому, вряд ли удастся.

Тем не менее, было бы лучше, если бы можно было увезти больного члена семьи куда-то в другое место.

Если это невозможно, очень важно проветривать ту комнату, в которой находится больной коронавирусом. А если этот человек идет в уборную или на кухню, ему в обязательном порядке нужно надевать защитную маску.

Также очень важно иметь отдельную посуду, а если кому-то из здоровых членов семьи нужно зайти в комнату, чтобы помочь больному или по другой причине, им тоже нужно надеть медицинскую маску.

По словам врача, можно применять спреи в нос, которые создают своего рода барьер, которые мешает вирусам попасть в слизистую оболочку.

Помимо этого, врач объяснила, какие существуют пути передачи коронавирусной инфекции, и можно ли заболеть, касаясь кнопок лифта или тележек в супермаркете. По ее словам, есть несколько мнений о том, сколько же держится вирус на поверхности. Так, кто-то говорит, что он держится там, как минимум, три дня, а кто-то утверждает, что больше.

"Антисептики – они у каждого есть в кармане, если вы говорите про тележку, то каждый супермаркет имеет антисептики, которые стоят на входе и на выходе. Если вы взялись за ту тележку, выйдете потом и обработайте свои руки", - призывает Светлана Гук.

Напомним, что врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала всю правду о симптомах коронавируса.

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