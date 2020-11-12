Воспитатели устроили родителям и детям травлю в детском саду Житомирской области

Так, воспитатели и администрация детского садика села Веприн Радомышльского района Житомирской области устроила нешуточный буллинг относительно мамы и сына, позже стало известно, что такое произошло и с другими семьями.

Об этом написала мама воспитанника дошкольного учреждения Мария Трачук в Facebook сообществе Батьки SOS.

Как оказалось ее ребенка ударили, когда укладывали спать и мальчик указал на помощника воспитателя. Когда же мама мальчика написала в Viber-группе об этом, директор садика Лариса возмутилась, мол, почему не сказали сразу, а только через неделю.

Судя по сообщению директора, это уже не первое обращение по поводу рукоприкладства.

"Были уже такие ситуации, когда приходили через месяц, выясняли отношения", - пишет директор, оправдываясь, что теперь сложно будет понять, кто именно применял к ребенку силу.

Причем на маму мальчика набросились, что они перешли в этот садик потому, что в предыдущем ребенка тоже якобы били. Но причина смены дошкольного учреждения, по словам Марии Трачук, банальный переезд.

Воспитательница Людмила также вклинилась в публичную переписку и вместо того, чтобы пообещать разобраться в ситуации в грубой форме отшила мать ребенка и оскорбила ее:

"Су*ка натуральная, шавка, нагуляло, думает, никто не знает, и права качает", - пишет воспитатель.

Пользователи сети поддержали маму мальчика и возмутились из-за поведения руководства и воспитателя детского садика.

"Точно нельзя останавливаться ,я вам желаю победить в этом не лёгком бою против системы", "Я всегда поражаюсь на сколько они себя смело чувствуют,как какие то бессмертные(", "Бедные детки, камеры должны стоять везде, таких ГОРЕвоспитателей надо не только увольнять , НО и наказывать, сил вам и терпения, защищайте детей!", "они слишком уверены в том что их не уволят! Значит есть какая то поддержка".

Напомним, что работники детсада нагло обворовывают малышей, родители подняли скандал.

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