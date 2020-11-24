Из-за карантина билеты в Киев раскупались буквально за минуту, поэтому нам пришлось лететь через Минск

Известный шоумен, актер, радио- и телеведущий, а также ведущий телеканала "ДОМ" Андрей Джеджула в интервью "POLITEKALIFE" рассказал о том, как у него проходят корпоративы в период карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам шоумена, сейчас клиенты, у которых он проводит корпоративы в качестве ведущего, ушли на карантин. Тем не менее, Джеджула уверен, что у него будут корпоративы, но уже частные, то есть, с выездом в разные места.

"У меня есть ряд компаний, у которых собираются, в среднем, 350 человек, у нас нет хороших ресторанов и клубов, куда бы сесть. Вероятнее всего, это будут частники, они есть и сейчас, что греха таить. Я прям сейчас отправил размер маски, которые мне нравятся, чтобы своей команде сделать удобные абсолютно", - говорит украинский шоумен.

Он подчеркнул, что выдаст всей своей команде медицинские маски, которые они не будут снимать, чтобы не было никаких замечаний. По словам шоумена, так они защитят себя от заражения, а также обезопасят от разговоров в их адрес.

Также Джеджула рассказал, был ли у него коронавирус, и как он должен был проводить корпоратив перед закрытием границ.

"Бог его знает… Существуют легкие формы, бессиптомники … У меня было выступление в Монте Карло прямо за несколько дней до закрытия границ. Мы прилетели в Монако, у меня реквизита – 2 чемодана, там люди всегда готовятся. Мы прилетели, а принц Монако закрывает Монако, рестораны закрыты", - рассказал теле- и радиоведущий.

Поэтому им пришлось проводить корпоратив в закрытом формате, находясь дома у клиентов. А в тот момент, когда они должны были вернуться обратно в Украину, то им сказали, что билетов на Киев нет, поэтому они полетели через Минск.

"Мы летели Ницца-Париж, Париж-Минск, с пересадкой с вещами, потому что это ж Минск, это ж бацька", - вспомнил шоумен.

Напомним, что ведущий и актер Андрей Джеджула вспомнил, как его авто засыпали мусором, наказав за парковку не в том месте.

Как сообщала Politeka, известный шоумен и ведущий Андрей Джеджула снял одежду и показался в голом виде.

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