Из-за карантина билеты в Киев раскупались буквально за минуту, поэтому нам пришлось лететь через Минск
Известный шоумен, актер, радио- и телеведущий, а также ведущий телеканала "ДОМ" Андрей Джеджула в интервью "POLITEKALIFE" рассказал о том, как у него проходят корпоративы в период карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам шоумена, сейчас клиенты, у которых он проводит корпоративы в качестве ведущего, ушли на карантин. Тем не менее, Джеджула уверен, что у него будут корпоративы, но уже частные, то есть, с выездом в разные места.
"У меня есть ряд компаний, у которых собираются, в среднем, 350 человек, у нас нет хороших ресторанов и клубов, куда бы сесть. Вероятнее всего, это будут частники, они есть и сейчас, что греха таить. Я прям сейчас отправил размер маски, которые мне нравятся, чтобы своей команде сделать удобные абсолютно", - говорит украинский шоумен.
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Он подчеркнул, что выдаст всей своей команде медицинские маски, которые они не будут снимать, чтобы не было никаких замечаний. По словам шоумена, так они защитят себя от заражения, а также обезопасят от разговоров в их адрес.
Также Джеджула рассказал, был ли у него коронавирус, и как он должен был проводить корпоратив перед закрытием границ.
"Бог его знает… Существуют легкие формы, бессиптомники … У меня было выступление в Монте Карло прямо за несколько дней до закрытия границ. Мы прилетели в Монако, у меня реквизита – 2 чемодана, там люди всегда готовятся. Мы прилетели, а принц Монако закрывает Монако, рестораны закрыты", - рассказал теле- и радиоведущий.
Поэтому им пришлось проводить корпоратив в закрытом формате, находясь дома у клиентов. А в тот момент, когда они должны были вернуться обратно в Украину, то им сказали, что билетов на Киев нет, поэтому они полетели через Минск.
"Мы летели Ницца-Париж, Париж-Минск, с пересадкой с вещами, потому что это ж Минск, это ж бацька", - вспомнил шоумен.
Напомним, что ведущий и актер Андрей Джеджула вспомнил, как его авто засыпали мусором, наказав за парковку не в том месте.
Как сообщала Politeka, известный шоумен и ведущий Андрей Джеджула снял одежду и показался в голом виде.
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