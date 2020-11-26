Массовая вакцинация способна избавить от паники, восстановить экономику и побороть пандемию

Историк и политический аналитик Валерий Соловей в интервью "Politeka Online" рассказал о том, почему так важна массовая вакцинация (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, Соловей объяснил, зачем нужна массовая вакцинация среди населения.

"Я нисколько не против вакцинации, я считаю, что это необходимо. Массовая вакцинация – это то, что способно остановить не только пандемию, но и те страхи, которые существуют не только в нашем, а и в мировом обществе. После начала массовой вакцинации люди начнут успокаиваться. Это снимет напряжение", - отметил Валерий Соловей.

По словам Валерия, массовая вакцинация способна восстановить экономику стран, а также улучшить социальную связь. Также вакцинация способна "вывести людей из того массового невротизма, в котором сейчас все оказались".

Напомним, что политолог Руслан Бортник считает, что вакцина от COVAX является пустым обещанием, поскольку в ВОЗ еще никакую вакцину не признали работающей.

Как сообщала Politeka, врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал о том, что вакцину получат не все украинцы.

Также Politeka писала, что Виктор Ляшко заявил, что Украина получит 8 миллионов бесплатных доз вакцины, но из-за того, что она вводится два раза, вакцинироваться смогут около 4 миллионов украинских граждан.

Тем не менее, Виктор Ляшко подчеркнул, что на деньги, которые сейчас есть в ковидфонде, можно будет докупить дополнительное количество доз вакцины против коронавируса.

По его словам, одна доза вакцины через систему COVAX для Украины может стоить приблизительно 7 американских долларов, а полноценные прививки или 2 дозы уже будут стоить в два раза больше, то есть, 14 долларов.