Обещания COVAX поставлять вакцину Украине – это всего лишь обещание, поскольку в ВОЗ ни одну из вакцин еще не признали эффективной

Такое мнение высказал украинский политтехнолог Руслан Бортник на своем канале в YouTube.

Недавно стало известно, что компания COVAX будет поставлять Украине вакцину от коронавируса. Политтехнолог Руслан Бортник рассказал, что он думает об этом, а также о том, что вместе с увеличением количества зараженных заполняемость больниц уменьшилась.

"Эта неделя была обречена новыми антирекордами. Перед новым карантином выходного дня зафиксировали максимальную цифру. Очень похоже на политическую игру. Несмотря на цифры выявленных заболевших, мы видим снижение наполняемости больниц", - прокомментировал политтехнолог.

Он уточнил, что исходя из официальной информации от МОЗ, в начале недели больницы в Украине были заполнены на 52%, а уже к концу недели заполняемость составляла уже 51%. По его мнению, причиной является увеличение количества койко-мест в больницах.

Касательно поставки вакцины от коронавируса, которую обещала осуществить для Украины фирма COVAX, политолог посоветовал украинцам подумать. По его словам, несколько стран отказались сотрудничать с этой фирмой, поэтому гражданам стоит задуматься.

"То, что нам обещает COVAX что-то где-то поставить, это обещания, потому что сам COVAX обещает эти вакцины поставлять только во второй половине 2021 года, да и вакцин еще нет. ВОЗ не признала ни одну вакцину достоверной… Поэтому само заявление Ляшка – это попытка забросить морковку перед осликом", - подчеркнул политолог.

Руслан Бортник посоветовал главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко рассказать, зачем Украина закупила 24 тысячи доз ремдесивира на 19 миллионов гривен, при том, что в ВОЗ признали этот препарат неэффективным для борьбы с коронавирусом.

Напомним, что политолог Руслан Бортник высказал свое мнение касательно бюджета на следующий год.

Как сообщала Politeka, Руслан Бортник уверен, что введение карантина выходного дня никак не поможет бороться с коронавирусом.

Также Politeka писала, что политтехнолог Руслан Бортник заявил, что деньги с ковидфонда пошли на другие цели.