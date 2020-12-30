В рамках акции «Новогодняя елка – 2021» территориальные органы Госэкоинспекции выявляют много фактов незаконной продажи деревьев во всех уголках Украины.
Причиной того, что нелегальная торговля елками «процветает» из года в год является и то, что многие украинцы не знают, как проверить законность деятельности продавца, пишет "Знай".
О том, как узнать, легальные елки продаются на рынке, рассказали на сайте Государственной экологической инспекции Украины.
"Если вы еще не успели купить новогоднее дерево, но планируете это сделать, Пожалуйста, выберите легальную елку", - призвал глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный.
Он привел алгоритм действий, по которому украинцы могут проводить проверку елочных рынков.
- Попросить продавца показать товарно-транспортную накладную на деревья. В этом документе особое внимание обратите на породу – сосны или елки. Если в месте продажи предлагаются другие виды деревьев, то на каждый из них должна быть оформлена отдельная накладная;
- Проконтролировать наличие бирки со штрих-кодом и идентификационным номером на дереве. Если ее нет, а продавец показывает наличие этих бирок отдельно от елок, это точно означает нелегальную продажу. Бирки прикрепляются сразу после вырубки лесхозами, а потому снять их, не разорвав, невозможно.
- Найти идентификационный код с бирки на сайте системы лесохозяйственного информационно-аналитического центра (ЛИАЦ) - https://open.ukrforest.com/. Для этого также существует удобное приложение yalynka.info, который можно установить на смартфон. После введения кода на сайте отобразится информация о породе дерева, месте заготовки, предпринимателе, реализующем продукцию. Несовпадение информации или же отсутствие данных по введенному коду свидетельствует о проблемах с законностью в этом месте продажи», - пояснил Андрей Малеванный.