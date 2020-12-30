В рамках акции «Новогодняя елка – 2021» территориальные органы Госэкоинспекции выявляют много фактов незаконной продажи деревьев во всех уголках Украины.

Причиной того, что нелегальная торговля елками «процветает» из года в год является и то, что многие украинцы не знают, как проверить законность деятельности продавца, пишет "Знай".

О том, как узнать, легальные елки продаются на рынке, рассказали на сайте Государственной экологической инспекции Украины.

"Если вы еще не успели купить новогоднее дерево, но планируете это сделать, Пожалуйста, выберите легальную елку", - призвал глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Он привел алгоритм действий, по которому украинцы могут проводить проверку елочных рынков.