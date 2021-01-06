Это не первая помощь от США...

В США снова запланировали направить военную помощь для Украины

В частности, Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI. Как сообщает официальный сайт Пентагона, строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

Отмечается, что постройкой кораблей займется компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон), а их стоимость составит почти 20 миллионов долларов.

Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года. Заказчиком является Командование военно-морских систем США, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины. Катера Марк VI предназначены для патрулирования в речных и прибрежных водах. Их длина составляет 25 метров, а максимальная скорость может достигать более 35 узлов. Такие корабли помогут защитить море от агрессора.

Кроме того, в течение первого полугодия 2021 года Украина получит три американских патрульных катера класса Island.

Также ранее сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео во время Мюнхенской конференции по безопасности раскрыл детали соглашения между штатами и Украиной в сфере вооружения.

Помео назвал причину, почему США предоставили вооружение: "Соединенные Штаты вооружили Украину, чтобы помочь этой храброй нации защитить себя от российской агрессии".

Напомним, Кремль на время отстанет от Украины, названа ближайшая цель России.

Как сообщала Politeka, у Украины появился шанс спастись от России, озвучен план.

Также писала Politeka, что России приказали сложить оружие, жесткое заявление США.