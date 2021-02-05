Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что уже в ближайшее время Украина получит первую партию вакцины против коронавируса. Он заявил, что вакцин хватит всем желающим в течение 2021 года, а контрактов заключено более чем 30 миллионов доз.

Об этом рассказала журналистка Екатерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.uа.

Но о том, что в Украину нужно поставить 30 миллионов вакцин в этом году, никто из производителей не знает.

Нам пообещали, что вакцинация начнется в феврале, и определили пять этапов. Но никто не знает, какие вакцины мы получим и когда. Шмыгаль, Степанов и Зеленский приводят разные данные.

«Покажите нам контракты, подписанные контракты. Возьмите на себя ответственность. Достаньте нормальную вакцину, чтобы люди не шарахались от слова вакцинация от COVID. Сколько можно мучить людей. Скажите нам правду. Когда будет вакцина нормальная, и будет ли она вообще? Дайте четкий план. Кто, где будет делать, когда, что за вакцина, кем проверена?», - возмущается Катерина Котенкова.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4613 о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.

По мнению журналистки, у нашей власти пропал стимул заниматься вакцинацией украинцев.

«Не на чем наживиться в этом вопросе. Ведь вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и правительством. Плюс транспортировка по жестким правилам. Вакцинация бесплатная и делается силами государства – то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь», - резюмировала Котенкова.

Ранее Politeka сообщала, что врач разъяснила, кому не нужна прививка от коронавируса.

Напомним, «Наш край» против разделения украинцев на сорта из-за вакцинации.