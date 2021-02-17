Кабинет министров Украины должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020 году меморандум, а также максимально приблизить момент запуска зеленых аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников

Об этом в кулуарах форума «Украина 30. Платежка» заявил член группы Еврокомиссии по поддержке Украины Торстен Веллерт, подчеркнув, что проблема выплат будет негативно сказываться на будущих инвестициях в Украине.

«Проблема сейчас в том, как преодолеть этот кризис с долгами. Это очень важно. И как запустить тут же параллельно на маленьком уровне эту новую систему аукционов», - сказал Веллерт.

По его словам, Украина должна провести небольшой «зеленый» аукцион на строительство мощностей зеленой энергетики, чтобы удешевить стоимость такой энергии и не остановить инвестиции, поскольку к этому ведет текущий кризис на рынке зеленой энергетики.

«Но тогда уже будет, когда уже весь этот вопрос с меморандумом, с долгами решается, тогда уже будет готов механизм для новых инвестиций. И сейчас, мне кажется, что надо большие инвестиции вложить в электроэнергетику в Украине», - сказал представитель Еврокомиссии, отметив, что сейчас в энергосистеме Украины как раз проблемы из-за использования старых энергогенерирующих мощностей.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за выработанную «зеленую» электроэнергию и кроме «Государственного покупателя» суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику и которая уклоняется от его выполнения.

При этом Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д.Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% «старого» долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен «старого» долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате остальных долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

В Энергосообществе ЕС указывают, что задолженность государства перед предприятиями зеленой энергетики, выплата которой финансируется через тариф на передачу электроэнергии компанией «Укрэнерго» будет мешать сертификации компании для присоединения энергосистемы Украины к европейской ENTSO-E.