Для того, чтобы Украина стала лучше, нужно измениться, начать работать и побороть в себе инфантильность и комплекс жертвы.

Об этом сказал футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Казалось бы, это невозможно, невероятно, но тем не менее - менталитет нации менялся. И происходили целые трансформации в больших масштабах. Скажем так, немцы до Бисмарка не были такими педантичными, такими рациональными, пунктуальными, дисциплинированными. Они не были такими. Японцы также не были такими трудолюбивыми, высокотехнологичными. Скажем так, в определенной мере они были разгильдяями. Но потом пришло осознание, что для того, чтобы попасть в будущее - им, японцам, необходимо измениться. Им необходимо все доводить до совершенства и надо постоянно трудиться. Надо работать сверх нормы, сверх меры. И они стали такими”, - сказал Алексей Толкачев.

По его словам, у них это заняло несколько десятилетий. С помощью каналов коммуникации они формировали смыслы и образцы для наследования.

“Это можно сейчас сделать значительно быстрее. Проблема с украинцами… Мы действительно поражены комплексом жертвы. Это у нас есть. У нас есть комплекс неполноценности. Мы его до сих пор с собой тянем. Кстати да, комплекс жертвы нас замечательно освобождает не просто от ответственности за сегодняшний день, но и от ответа на вот этот вопрос - а что дальше? Что же мы можем решать - не можем, у нас постоянные проблемы. И вот отсутствие ответа что дальше формирует нашу национальную инфантильность. Если мы не строим будущее, то мы как дети малые - мы живем сегодняшним днем, пережили и слава богу”, - добавил футуролог.

Он отметил, что причиной этому является “ресурсное проклятие”: поскольку Украина имела все ресурсы, ей не нужно было строить сложные оросительные каналы и выстраивать сложную структуру.

“Но нам необходимо вылазить из этой инфантильности детской и начинать строить долгосрочные планы. Здесь есть еще один психологический аспект, о котором я не устаю говорить. Это синдром выученной беспомощности. Очень интересная вещь. Нам его прививают со школы”, - сказал Толкачев.

По его словам, когда в Украине происходили Майданы и от этого ставало только хуже - в обществе сформировалась мысль, что не стоит даже пробовать.

“Не стоит ничего менять, будет хуже. Президент плохой, но менять его не стоит - будет хуже… Вот от этого надо освобождаться”, - добавил футуролог.

Напомним, как сообщала Politeka, политолог отметил, что большинство европейцев верят в успех ЕС.

Также Politeka сообщала, что по мнению Тышкевича, сотрудничать с Россией политически невыгодно для Украины.