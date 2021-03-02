Более 11 тысяч проб почвы, воды и выбросов в воздух было исследовано Госэкоинспекцией в течение 2020 года. Благодаря приобретению нового оборудования и выделению дополнительных средств на химреактивы в 2021 году эту цифру удастся увеличить.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

"Сейчас для 21 подразделения инструментально-лабораторного контроля ГЭИ по всей Украине уже закуплено:

36 портативных измерителей растворенного кислорода, что позволит проводить измерения непосредственно на источнике загрязнения и получать результаты за несколько минут (вместо нескольких часов сейчас);

26 спектрофотометров, с помощью которых будет определяться содержание биогенов, тяжелых металлов, органических веществ в выбросах из стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, воде и почве», - детализировал Андрей Малеваный.

По словам чиновника, в бюджете на 2021 год Госэкоинспекция также получила дополнительно 10,4 миллиона гривен, часть из которых будет направлена на покупку химических реактивов для лабораторий.