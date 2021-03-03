Госэкоинспекция Столичного округа конфисковала около полутора сотен Щеглов, которые охраняются Бернской конвенцией, во время оперативной проверки в Киевской области. Во второй половине дня будут выпускать птиц на волю.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет «Знай».

"Вчера инспекция Столичного округа получила информацию о незаконной перевозке этих редких птиц, которые охраняются Бернской конвенцией, для дальнейшей продажи. Сегодня утром оперативная группа ГЭИ выехала на место, о котором говорилось в обращении, и задержала браконьеров. У нарушителей были изъяты коробки, в которых находилось около полутора сотен птиц», - проинформировал Андрей Малеванный.

Сейчас конфискованные щеглы находятся в Госэкоинспекции в надлежащих условиях. Инспекторы готовят материалы по этому нарушению для их направления в правоохранительные органы.

«Также уже сегодня в 15:00 будем выпускать птиц в их среде обитания. Мероприятие состоится вблизи конно-спортивного клуба «Магнат» (Июльская ул. 1, Чубинское, Киевская область). Приглашаю журналистов, природоохранников и активистов присоединиться», - добавил Андрей Малеваный.

Для участия в мероприятии обязательна аккредитация по телефону +38 097 937 86 22 (Оксана Болотнева).