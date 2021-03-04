Директор по стратегии и финансам ДТЭК Олег Тымкив возглавил рейтинг лучших финансовых директоров по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». Об этом стало известно во время церемонии награждения победителей рейтинга в Киеве.

По словам директора по стратегии и финансам ДТЭК Олега Тымкив, вхождение компании в рейтинг лидеров финансового рынка – это признание многолетнего вклада ДТЭК в развитие отечественной энергетики, свидетельство профессионализма и финансовой экспертизы команды: «Благодарю жюри, экспертов и редакцию за столь высокую оценку деятельности ДТЭК. Это заслуга всей нашей большой команды. Особенно приятно, что наша робота и усилия были отмечены в столь непростой и турбулентный для всей мировой и украинской экономики год».

По его словам, прошедший год стал для ДТЭК годом подведения итогов – компания отметила свое 15-летие и презентовали Новую стратегию ДТЭК 2030. С момента своего создания в 2005 году ДТЭК инвестировал в энергетику и устойчивое развитие 11,9 млрд долларов став самым крупным чаcтным национальным инвестором и надежной точкой опоры для общества и государства в период трансформации.

«Произведенная компанией энергия освещает, согревает, помогает учить, лечить, строить, создавать новые технологии. Она поддерживает непрерывный цикл развития общества. Сегодня основная наша деятельность сосредоточена в Украине, но наши амбиции - стать успешной украинской компанией, которой удалось масштабировать свой успех на европейские рынки», – отметил директор по стратегии и финансам ДТЭК.

Он высказал уверенность, что глобальные тренды будут продолжать оказывать влияние на энергетику Украины, определять векторы ее развития – отрасль будет меняться, уходя в сторону низкоуглеродных технологий и инноваций.

В лонг-лист рейтинга вошло около 90 финансовых директоров крупнейших компаний Украины.

Финальный рейтинг журнала формировался из двух оценок: экспертного жюри, в которое вошли представители международных компаний, специализирующихся на поиске и оценке руководителей высшего звена, рекрутинговых, консалтинговых компаний (60%) и оценки редакционной коллегии (40%).

Экспертное жюри оценивало финансовых управленцев по пяти критериям: репутация на рынке, эффективность, новаторское мышление, стратегическое планирование, антикризисное управление.