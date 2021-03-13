Бизнес-сообщество Европейской Бизнес Ассоциации отмечает существенные улучшения в работе "Укрзализныци" в последнее время. В частности, речь идет о сокращении сроков доставки грузов более чем в два раза, по сравнению с 2019 годом, и росте показателя скорости движения, а также достигнутом рекордном с 2015 года показателе оборота полувагонов

Как пишет ЦТС , об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Ассоциации.

"Как отмечают участники рынка железнодорожных перевозок, улучшение операционных показателей в 2020 году привело к уменьшению количества брошенных вагонов на сети "Укрзализныци" с более чем 10 тыс. единиц в 2019 году до нескольких сотен в конце 2020 года. Бизнес также приветствует инициативу нового правления по закупке электроэнергии напрямую у производителя "Энергоатома". По предварительным расчетам, это позволит сэкономить 4 млрд грн ежегодно. Все эти улучшения стали возможными в первую очередь благодаря работе "Укрзализныци", которая смогла обеспечить перевозку почти всех заявленных грузов", - констатируют в ЕБА.

"Исключительно положительно бизнес-сообщество оценивает начало долгожданной структурной реформы "Укрзализныци", а именно выделение вертикалей UZ Сargo и UZ Infra. Комитет по логистике Ассоциации отмечает, что рынок железнодорожных перевозок нуждается в реформировании, чтобы повысить эффективность функционирования железнодорожного транспорта, способствовать привлечению инвестиций в развитие железнодорожного транспорта всех форм собственности и создать доступ к перевозкам частными локомотивами. Кроме того, имплементация ряда директив по реформированию транспортного сектора входит в обязательства Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметила менеджер Комитета по логистике ЕБА Дарья Сичкарь.

В связи с этим Ассоциация выразила поддержку всем начатым реформам "Укрзализныци" и надеется на их скорейшую реализацию.

Напомним, накануне директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Иракли Эзугбая заявил о том, что покидает занимаемую должность. Одной из причин такого шага он назвал промедление с реформами УЗ.