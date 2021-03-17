Футуролог Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал идею перевести украинский язык с кириллицы на латиницу

«На мой взгляд, это одна из глупостей, которая существует у украинцев уже не первый век. До тех пор, пока мы не познали себя, до тех пор, пока мы не понимаем, кто мы и куда мы идем – мы будем бросаться за любым веянием и течением, за любым новым дизайном. Нет смысла вестись на сиюминутную моду, если мы понимаем нечто вечное и глубокое в себе», - говорит эксперт.

Толкачев отмечает, что идея перевести украинский язык на латиницу, чтобы отличаться от России, была еще во времена Тараса Шевченко.

«Украинцам надо задаваться вопросом «зачем?». Вот мы что-то реформируем – зачем? Мы передаем полномочия президента парламенту – зачем? И вот задаваясь вопросом, зачем нам перевести украинский язык на латиницу, я вразумительного ответа не вижу. Язык должен быть удобным функциональным инструментом общения и обмена информации. Если мы в угоду каким-то политическим данностям начинаем усложнять этот способ обмена информацией – извините, этот способ обмена информацией просто умрет», - подытожил футуролог.

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