С какими трудностями приходится иметь дело, чтобы спасти пленных в зоне ООС, поделился Александр Кудинов, правозащитник, который как раз занимается этими спасения, в программе капитана Гарри Табаха «On target».

Прежде всего гость программы объясняет, что деятельность правозащитника не предусматривает четкой позиции по поводу той и иной стороны, ведь тогда, мол, тебя не будут считать правозащитником. Кудинов делится собственными воспоминаниями, как его самого называли и сепаратистом, и «укропом», он признается даже в попытках сотрудничества по обе стороны баррикад. «Если изменить у людей нашивки, то они ничем не отличаются», - делает он вывод.

Сообщая дальше детали спасения пленных, Кудинов обращает внимание на неофициальный статус такого лица, поэтому его исчезновение - обычное дело. Кое-кто, например, сам стал пленником. Лично он был пленником официально один раз, но задержаний пережил многое и со стороны одних, и других.

Другая проблема, на которую наткнулась Украина, - это отсутствие официального признания войны на Донбассе. «У нас нет военного положения и в Киеве мало кто задумывается, сколько людей сейчас пытают, сколько пропали без вести», - возмущается правозащитник.

В государстве также нет соответствующей системы для сбора информации о тех гражданах, которые попали в плен или вовсе пропали без вести. Кудинов вспоминает возмутительную ситуацию, когда еще 2014 года на горячей линии СБУ ему отказали в принятии информации о пропавшем гражданине Украины, мол, это касается территорий вне контроля СБУ, следовательно, даже слушать не будут.

Напоминаем, Бортник рассказал, что ситуация на Донбассе вряд ли будет решена путем мирных переговоров.

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