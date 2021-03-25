Возраст киевской канализации насчитывает уже 127 лет, а некоторые ее коллекторы - родом еще с 19 века, а потому понятными становятся постоянные их засорения и переполненность в сезон дождей. В программе "in Kyiv" на Youtube Кирилл Степанец, краевед и диггер, прокомментировал эти проблемы.

Ведущая программы попросила Степанца рассказать, что можно найти в киевских коллекторах, на каких участках они наиболее засорены и по каким причинам коммунальщики чаще всего возмущаются.

«В коллекторах есть все, что угодно», - утверждает гость программы. Так, среди этих находок можно увидеть части автомобилей и домашней бытовой техники, даже холодильники, а также такие исторические ценности, как монеты и украшения. Если говорить о наиболее засореных фрагментах, то это, рассказывает Степанец, участки под старыми рынками. Например, один из таких мусор заполнял на половину, а среди всего этого - мертвые бездомные.

Диггер рассказывает, как коллектор должен выглядеть в теории и в идеале: в засушливый сезон, когда вода стекает в канавы, можно пройти сквозь него от начала и до конца. Но ситуация в Киеве другая, коллекторы засорены, а затем воде приходится выходить и затапливать его берега. Хоть каждый год и выделяются деньги на чистку коллекторов, но их хватает на каких-то 20 метров, не далее, отмечает он.

Другой вопрос - нелогичное построение коллекторов. Но и на него Степанец имеет ответ: различные правительства строили их в совершенно разные эпохи и по разным системам. Следовательно, встречаются фрагменты, где законы физики нарушаются, например, когда 50-сантиметровая в диаметре труба через какой-то шаг увеличивается до метра. «Этот поток собирается и нарастает как снежный ком, а потом ему не хватает места и он начинает фонтанировать на поверхность», - объясняет эксперт.

С другой стороны, проблема киевской канализации не столько в коллекторах, их плохом состоянии и засоренности, сколько в рельефе. Степанец напоминает, Киев - горный город, резкие перепады рельефа для него привычны, а затем вода не может равномерно стекать. Словом, по этой причине подтопления не избежать.

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