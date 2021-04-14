Украинские гении двигали человечество вперед, и внесли свой вклад в развитие космоса. Так, Юрий Кондратюк создал трассу полета на Луну, по которой американцы смогли совершить высадку.

Об этом сказал футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“Зарождалось все в Украине. Вот, буквально праздновали день космонавтики, отмечали Гагарина. Наши многие сознательно отмечали заслугу Королева в том, что человек вообще полетел в космос. И ужасно другое, что такой светлый ум, как Королев, он прошел весь ужас ГУЛАГов… Наши украинские гении, которые двигали человечество вперед, они двигали не благодаря, а вопреки обстоятельствам”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что другая беда в том, что многие украинцы реализуются только покинув Украину.

“Я бы хотел вспомнить о печальном опыте, но нашем вкладе в мировое развитие. Наш украинец Юрий Кондратюк (Шергей), полтавчанин. В начале 20 века он, уже работая кочегаром в школе, тем не менее - задумывался масштабно о полетах к другим планетам. Он мечтал, он прописывал трассы полетов, он болел этим. И в конечном итоге, не имея доступа ни к высоким знаниям, ни к технологиям, наш украинец Шергей-Кондратюк, прописал трассу полета на Луну”, - добавил футуролог.

По его словам, именно этой трассой Кондратюка воспользовались американцы, когда летали на Луну.

“Украина - это кладезь гениальных людей, это кладезь талантов. Это, в моем понимании, источник пассионарной энергии. Но мы, к сожалению, здесь настолько бестолковые, что мы всю эту энергию тратим впустую. К сожалению, Кондратюк не уехал из Украины. Он не бежал во время революции, он остался здесь. И во время Второй мировой войны он где-то бесславно погиб на полях, непонятно даже, где он похоронен. Но американцы высадились на Луну именно благодаря трассе нашего украинца”, - подчеркнул Толкачев.

Как сообщала Politeka, Бизяев отметил, что Луна является крупным источником многих актуальных металлов и кислорода.

Также Politeka сообщала, что по словам Куртева, наука о климате была больше наукой, чем политикой.



