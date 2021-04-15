Что хорошего можно перенять у Советского Союза? Как изменились бывшие граждане СССР в новых условиях независимой и суверенной Украины? По каким правилам при отсутствии государственной идеологии они живут? Ответ на эти вопросы вместе ищут Герой Украины Юрий Рыбчинский и его сын, журналист Евгений Рыбчинский в программе «Десять разговоров с отцом».

«До 1917 года 70 процентов населения не умели читать и писать. При Ленине и Сталине, надо отдать должное, большинство населения могли получить бесплатно среднее и высшее образование. Уже в 30-х годах количество людей, которых можно считать образованными, выросло, и это был колоссальный прорыв по отношению к Российской империи», - говорит Юрий Рыбчинский.

Некоторые социальные моменты все же были присущи этой стране, продолжает он. Это бесплатная медицина, бесплатные средне и высшее образование. Государство строило военную машину, понимая, что рано или поздно будет война, и нуждалось в образованных специалистах. А для этого нужно хорошее среднее и высшее образование.

«Днепрогэс строили, а главными специалистами были американские механики, математики и инженеры. Можно сказать, что в СССР выросла совсем другая, чем при Романовых, советская интеллигенция, которая в большинстве верила в коммунистические лозунги. Человеку вообще хочется верить, что завтра будет лучше, чем сегодня», - говорит поэт.

После революции и Гражданской войны, упадка экономики люди чувствовали, что с каждым годом они живут все лучше и лучше. Но уже в середине 30-х годов начались непонятные для нормального разума процессы уничтожения партийных кадров. Была уничтожена вся Ленинская гвардия, которая делала революцию. Искали «вредителей» - виновных в провалах индустриализации. Сталин уничтожал по одному лидеров Коммунистической партии: Бухарина, Зиновьева, Троцкого. Так завершилась и эра оптимизма.

Напомним, одесситов предупредили накануне 10 апреля, что будут наказывать за советскую символику.

А еще Politeka писала, что первое финансирование будущей немецкой военной машины было из Советского Союза, - Юрий Рыбчинский.

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