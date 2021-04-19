Украинская национальная идея - это просто жить в своей независимой стране свободной жизнью.

Об этом сказал политик Андрей Ильенко в эфире п рограммы “ Ще не вмерла" с Евгением Рыбчинским.

"Украинская национальная идея - она ​​на самом деле, нам это может немножко не понравиться, потому что мы любим быть уникальными во всем, но в принципе - она ​​не уникальна. Она ничем особо не отличается от национальной идеи поляков, от национальной идеи французов: просто жить в своей стране, независимой, свободной, собственным свободной жизнью. Это очень абстрактно, но с другой стороны - именно за эти абстракции люди выходят на майданы, именно за эти абстракции люди идут на войну", - сказал Андрей Ильенко.

По его словам, именно ради этого мы поем гимн и поклоняемся нашему флагу, а также имеем единство, как люди одной нации.

Он отметил, что если сделать национальной идеей экономику - то все равно это будет наша экономика, которую нельзя отделить от Украины, потому что она является ее частью.

"Мы должны иметь какую-то нашу основу и на этой базе развиваться... Экономика, на самом деле, если мы возьмем действительно успешные страны, то они все начинали с того, что у них была сначала прочная база именно национального единства, и затем строилась на основе этого экономика. Это Соединенные Штаты, это тот же Израиль", - добавил Ильенко.

Как сообщала Politeka , Карасев отметил, что всегда стоит вопрос соотношения нации и государства, когда нация меньше, чем государство .