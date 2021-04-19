Украинская национальная идея - это просто жить в своей независимой стране свободной жизнью.
Об этом сказал политик Андрей Ильенко в эфире программы “Ще не вмерла" с Евгением Рыбчинским.
"Украинская национальная идея - она на самом деле, нам это может немножко не понравиться, потому что мы любим быть уникальными во всем, но в принципе - она не уникальна. Она ничем особо не отличается от национальной идеи поляков, от национальной идеи французов: просто жить в своей стране, независимой, свободной, собственным свободной жизнью. Это очень абстрактно, но с другой стороны - именно за эти абстракции люди выходят на майданы, именно за эти абстракции люди идут на войну", - сказал Андрей Ильенко.
По его словам, именно ради этого мы поем гимн и поклоняемся нашему флагу, а также имеем единство, как люди одной нации.
Он отметил, что если сделать национальной идеей экономику - то все равно это будет наша экономика, которую нельзя отделить от Украины, потому что она является ее частью.
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"Мы должны иметь какую-то нашу основу и на этой базе развиваться... Экономика, на самом деле, если мы возьмем действительно успешные страны, то они все начинали с того, что у них была сначала прочная база именно национального единства, и затем строилась на основе этого экономика. Это Соединенные Штаты, это тот же Израиль", - добавил Ильенко.
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