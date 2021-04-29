В эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко основатель коммерчески успешной школы по развитию активного мышления Cowo.guru Андрей Мельник рассказал, может ли искусственный интеллект заменить переводчиков и есть ли перспектива, что новейшие технологии сделают эту профессию архаичной

Он отметил, что в рамках деятельности своего проекта он поднимал этот вопрос, когда у него была стратегическая сессия по изменению концепции и трансформации. По его мнению, искусственный интеллект способен справиться с определенными простыми текстами. Однако, если мы говорим о сложных текстах, технологии не могут создать перевод, который будет нести смысл.

«На мой взгляд, может, произойдет какой-то технологический прорыв, и тогда эта система сможет научиться, но то, что есть сейчас — это механический перевод. Там, где есть повторение и много механики, там точно человека можно заменить, человек уже становится помощником машины. Там, где есть смыслы, если мы говорим о переводе смыслов, а не текста – машина этого не сделает», - заявил Мельник.

При этом гость программы высказал предположение, что даже если во время технологического развития искусственный интеллект станет способным делать такой уровень перевода, это точно случится не при нашей жизни.

Напомним, Толкачев заявил, что если не мы с вами создаем собственный смысл, то нам его навяжут извне.

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