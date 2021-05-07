Основные направления и самые масштабные проекты Фонда Рината Ахметова за 15 лет его деятельности будут представлены в цифровом мини-сериале, работу над которым сейчас завершает креативное агентство STRILA, пишут на официальном сайте.

Самыми заметными будут видеоистории о таких проектах,как «Борьба с COVID-19 в Украине», «200 скорых для Украины», программах «Гуманитарный Штаб Рината Ахметова» и «Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!».

«Рабочее название сериала – «Сила Помощи одного человека». Каждая серия – до трёх минут, основана на реальных событиях. Герои каждой серии – собирательные образы, которые впитали в себя десятки, сотни, а иногда и тысячи историй наших благополучателей, волонтеров и партнёров», – сказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда.

По словам создателей сериала, особенно драматичным получился мини-фильм о Гуманитарном Штабе Рината Ахметова. Это крупнейшая программа Фонда, которая начала свою работу в 2014 году, сразу после начала вооруженного конфликта на Донбассе. За 2014-2020 годы благодаря этой программе лекарства и продуктовые наборы получили 3,5 млн жителей Донбасса. Гуманитарный Штаб помог предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе. В 2020 году программа была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Запуск сериала запланирован на май-июнь 2021 года на диджитал-площадках Фонда в Фейсбук и YouTube.

О том, как проходили съемки, смотрите в фоторепортаже.