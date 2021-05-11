Как украинцам сформулировать собственную национальную идею? В чем она заключается? Четкого определения до сих пор не существует, но идут ожесточенные дискуссии. В частности, ответ на этот архиважный для Украины вопрос ищут представители известной семьи – отец и сын Рыбчинские. Итак, Герой Украины Юрий Рыбчинский в программе Евгения Рыбчинского «10 разговоров с отцом»

Рыбчинский-старший считает, что национальная идея несовместима с психологией бедности.

«Когда делается любая национальная идея, почему никогда не говорят о благополучии, о богатстве? Вот у нас была Революция достоинства. Это очень важно для людей – чувствовать себя достойными. Но жить в богатой стране, а мы – очень богатая страна, и быть бедными – я считаю, в XXI веке это – стыд. Украинцам Господь дал такую ​​землю и столько богатств, что один из факторов национальной идеи должен быть таким: сколько у нас сейчас богатых людей – вот такой же процент должен быть и бедных людей, или малоимущих», - говорит он.

Более того, 75 – 80 процентов людей в Украине должны жить лучше: «быть более богатыми, более состоятельными, чем поляки, чехи и все другие народы, живущие рядом с нами. У нас больше для этого есть возможности. Я считаю, что ничего зазорного в этом нет - чтобы поставить цель, чтобы люди жили богато», - продолжает Юрий Рыбчинский.

Евгений Рыбчинский отмечает: в свое время граф Уваров сформулировал национальную идею. Она звучала как «Православие, самодержавие, народность». Понятно, что это абсолютно имперская идея, особенно в слове самодержавие.

Юрий Рыбчинский объясняет: «Эта идея формулировала, что царь и царизм вечные. То есть если закладывается национальная идея, то никакого сомнения нет, что это было, есть и будет».

Напомним, надо вернуться к вопросу политической ответственности, - Омелян о кадровых решениях правительства.

Ранее Politeka сообщала, что Леонида Кравчука можно считать первым украинским националистом у власти после 1991 года, - Юрий Рыбчинский.

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https://youtu.be/2iVPS-dpOkg