В ефірі програми «Конституційна кухня» Геннадія Друзенка колишній міністр інфраструктури України, український дипломат та політик Володимир Омелян розповів, за яким принципом мають відбуватися кадрові призначення в уряді.

На його думку, в цьому має бути певний суспільний договір щодо персональної відповідальності. Це має бути базою, оскільки міністром не можна призначати, наприклад, свого давнього знайомого чи родича - це має бути професійна людина з уже структурованим баченням. При цьому він не повинен бути винятковим професіоналом у конкретній царині, а має бути першокласним менеджером.

«Далі, коли він погодив свій план дій з прем'єр-міністром, президентом чи з коаліцією, міністр повинен отримати карт-бланш на кадрові призначення. Кадрові призначення можуть відбуватися за принципом вето. Тобто він подає кандидатуру, але обґрунтовано кажуть: «Вибач, а ти знаєш, що у нього було зґвалтування 20 років тому чи що він нещодавно щось крав?», - вважає Омелян.

Він зазначив, що таке погодження нормальне, оскільки можна добре знати людину, але не знати всього бекграунду. Тому можна застосовувати такий принцип вето. Як приклад політик навів експеримент із корпоративним управлінням, коли уряд сподівався, що, призначивши наглядову раду і обравши до неї професійних людей, вони виведуть державні підприємства на орбіти.

«Цього не сталось. По-перше, тому, що ці конкурси були не конкурсами: це були політичні призначення. І друге питання, що наглядові ради вирішили в один момент, що краще не залізати у цю багнюку: «У нас хороші зарплати, ми себе добре почуваємо». Тому я вважаю, що зараз нам треба повернутися до питання політичної відповідальності. Ви призначаєте міністра в уряд, він веде сектор, політична партія, яка його рекомендувала чи прем'єр-міністр мають право вето на окремі кандидатури, і далі міністр персонально має відповідати за дії своїх підлеглих і за результат реформ», - заявив Омелян.

Нагадаємо, Друзенко прокоментував звільнення Тупицького.

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