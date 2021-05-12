Введение нового локдауна в Украине будет реакцией на волну новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, поэтому ожидать его можно осенью.

Об этом сказала кардиолог Екатерина Амосова в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской .

Екатерина Амосова отметила, что неизвестно, будет ли летом локдаун, и давать прогнозы относительно этого все равно, что гадать на кофейной гуще.

"Локдаун - это непопулярное решение для власти. Репутационно оно очень пессимистическое... Локдауны не будут вводить просто так. То есть, это реакция на волну новых случаев. И не просто волну новых случаев, а на скандальную ситуацию, когда коллапс в медицинской системе, нет свободных коек. Мы же это видели. И что пациенты с удушьем не могут попасть на кислородные кровати", - сказала Амосова.

По ее словам, летом распространения COVID-19 меньше, поскольку температура выше и люди чаще общаются вне помещений, из-за чего меньше заражают друг-друга.

"Есть основания надеяться, что летом у нас будет пауза в нашем северном полушарии. Потому что мы видим, что сейчас подгорает южное полушарие - это Индия, Бразилия, Чили, Латинская Америка. Вот там сейчас горит. Это на интерактивных картах можно увидеть. Но вероятность увеличения заболеваемости осенью - она ​​является серьезной", - добавила кардиолог.

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