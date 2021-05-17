В Украине происходят исторические изменения и создание совершенно нового государства, поскольку фактически ни дня государственная институция не существовала.

Об этом сказал журналист Юрий Бутусов в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко.

"На самом деле, все, что происходит в Украине - это и есть огромная революция. Этот феномен очень часто описывался в литературе, в истории: когда люди делают великие дела, или являются участниками грандиозных событий, не осознавая этого. Это на самом деле украинская история. Люди не осознают, что мы все здесь участники небывалых исторических изменений - создания абсолютно нового государства на месте, где его никогда не было. Где были попытки - это правда, но фактически - ни дня государственная институция не существовала. Государство, как система", - сказал Юрий Бутусов.

Он отметил, что большинство людей думает, что у нас революция какая-то не такая, потому что ее воспринимают, как нечто масштабное, вроде взятия Бастилии.

"И изменения у нас не такие. Возможно, еще что-то не так. И война не такая. На самом деле люди не понимают, что у каждой страны есть свой путь. И есть свой уровень развития общества. Нет кальки. Ни одна ситуация ни в одной стране и обществе никогда не повторяется", - добавил Бутусов.

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