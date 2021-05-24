Святые открывают для нас самое загадочное и скрытое - судьбу человека после ее смерти.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в своей проповеди, сообщает «Знай» с ссылкой на patriarchia.ru.

«Святые угодники появляются через чудеса, чтобы еще и еще раз сказать нам: «Мы не умерли, мы живы! И не просто живые, но находимся там, где Бог совсем рядом, и можем вам, людям земли, что живут в ежедневных трудностях и заботах, помочь так, как не поможет никто - ни родственник, ни знакомый, ни друг, ни тот, кто имеет власть и силу на этой земле, - потому что мы рядом с Господом и молимся о вас Творцу неба и земли»», - сказал Патриарх Кирилл.

Он напомнил, что мы чтим имена святых именно потому, что и в райских обителях они не перестают быть нашими братьями и сестрами по вере, которым небезразлична наша земная жизнь.

«Они помогают нам своим ходатайством перед Богом, ведь когда мы молимся перед иконами, когда мы прославляем их имена, мы просим их помочь нам. Святые, конечно, являются нашими заступниками перед Богом, но есть еще что - то очень важное в их служении - они свидетельствуют о Божьем Царстве, о том, что человеческая жизнь не заканчивается с гибелью физического организма, но мы, подобно им, будем находиться в другом мире. Святые свидетельствуют о том, что они живы и отвечают на наши молитвы. Помощь от святых угодников, есть величайшее свидетельство о вечности жизни, о Царстве Небесном», - подчеркнул Предстоятель.

По словам патриарха Кирилла, святые угодники Божьи - это словно "окошечко" в будущую жизнь.

"Вспоминая их имена, молясь перед их иконами, мы должны просить их и о нашем земном, но также и о вечном, чтобы Господь простил наши грехи, чтобы он, несмотря на наши слабости, ошибки, предрассудки, дурные привычки, которые так часто нас терзают, открыл нам двери Царства, простирая к нам свою любовь. На этом и основывается наша непоколебимая вера в заступничество святых угодников Божиих и прославление их святых имен», - подытожил Предстоятель РПЦ.