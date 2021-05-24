Авиаконструктор Анатолий Вовнянко в программе «Романенко. Беседы» рассказал, как в СССР строились лучшие самолеты. Гость программы отметил, что очень важным был фактор заказчика.
«То, как создавались самолеты в Советском Союзе и в независимой Украине – это разные вещи. В Советском Союзе было Министерство авиационной промышленности. Еще был заказчик, а это важно, ведь заказчик определяет технический уровень изделия и требования к нему», - отметил Вовнянко.
По словам авиаконструктора, в производстве очень важен фактор заказчика, ведь именно он критическим отношением к продукту заставляет делать продукцию лучше. Гость программы привел в пример производство самолета АН-124 «Руслан», когда заказчик требовал превзойти разработки Америки.
«Поэтому пришлось приложить колоссальные усилия по всем направлениям: по металлургии, аэродинамике, оборудованию. Был специально создан совет главных конструкторов, где участвовал и Петр Васильевич (Петр Валабуев – авиаконструктор, Герой Украины, - ред.), где принимались отдельные решения и формировался учет этого самолета (АН-124, - ред.)», - отметил гость программы.
Как отметил Вовнянко, основные решения принимались самим Олегом Антоновым, потому что он был генеральным конструктором и очень хорошо разбирался во всех аспектах авиастроения. Но, по словам гостя программы, двигателем всего строительства всегда был именно Петр Валабуев.
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