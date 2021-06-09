Обновление распределительных электросетей позволит улучшить качество электроснабжения, уменьшить потери электроэнергии и выбросы парниковых газов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время круглого стола по вопросам энергетики в Украине, организованного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 3 июня
«Модернизация распределительных сетей в Украине приведет к улучшению качества электроснабжения, уменьшение потерь в сетях и, как следствие, уменьшению выбросов парниковых газов. В прошлом году мы запустили механизм, который позволяет системно подойти к обновлению электрических сетей и упростить присоединение к ним», — заявил премьер-министр.
Шмигаль подчеркнул, что механизм увеличения инвестиций в распределительные сети уже запущен.
Премьер выразил уверенность, что в следующем отчете Индекса энергетического перехода ВЭФ, Украина будет иметь более высокие позиции благодаря активному развитию smart grids, водородной экономики и систем накопления энергии.
Отметим, что smart grids-это технологии автоматизации и цифровизации, позволяющие в автоматическом режиме управлять электросетями, обеспечивая качественное функционирование энергосистемы.
Это важно как для интеграции крупных объектов «зеленой» генерации, так и для малых бытовых солнечных электростанций – просьюмеров.
Напомним, с 1 января 2021 года в Украине введено стимулирующее тарифообразование (так называемое RAB-регулирование). Оно дало возможность увеличить размер инвестиций в 2021 году в распределительные сети в среднем на 30% по стране по сравнению с 2020 годом.
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За оцінами НКРЕКП, благодаря стимулирующему торфоутворенні, уже через 13 лет удастся улучшить показатели качества европейского уровня: время отключения электроэнергии (SAIDI) сократится до 250 мин/год, а уровень потерь в электросетях - до 7,5%.
Ранее, энергоэксперт, председатель Общественного Союза «Умные Электросети Украины» Александр Визир отметил, что одной из ключевых задач RAB-регулирования является модернизация электросетей.