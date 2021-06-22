Александр Клименко, украинский искусствовед, художник и иконописец высказал свое мнение относительно украинской интеллигенции. В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» он рассказал о двух ключевых традициях интеллигенции в Украине и о специфике их сосуществования.

Прежде всего эксперт отмечает, что название «интеллигент» нужно заслужить. Также он утверждает, что украинцы делают ошибку в этом контексте, используя 2 разных понятия, чем и ставят себя на шпагат. Клименко объясняет, что есть миссионерское или даже сакральное понятие интеллигентности, созданное в Российской империи, а есть западная традиция, что десакрализует интеллигентность.

«И в этом шпагате мы и стоим. Я бы не хотел на этом шпагате находиться вообще. Но о тех людях, которые читают книги, которые думают, которые говорят, которые являются или в традиции интеллигенции Российской империи, или как в традиции европейской, стоит говорить», - рассуждает художник.

Ведущий программы со своей стороны поставил вопрос о необходимости интеллигенции учить украинцев, указывать на правильное и неправильное, в частности, поддерживать определенных политиков и критиковать их оппонентов.

«Я вообще не люблю истерии вокруг политиков. Когда я вижу истерию, когда я вижу такую нервную готовность умереть за человека, которого еще 5 лет назад те же люди обвиняли во взяточничестве и работе с правительством Януковича, я осторожно к этому отношусь», - отвечает гость программы.

Также Клименко добавляет, что, анализируя сложность политической сферы и читая историческую литературу, он сделал вывод, что проблемные относительно нравственности люди часто могут спасти государство.

Напоминаем, Клименко рассказал, почему он против культа личности и построения пантеонов.

Ранее Politeka сообщала о том, что Друзенко рассказал об эффективности украинской Конституции.