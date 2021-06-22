У програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» Олександр Клименко, український мистецтвознавець, художник та іконописець розповів, чому він проти культу особистості та побудови пантеонів у сучасній демократичній державі і що, на його думку, має їх замінити.

«Я проти будь-якого культу будь-якої особистості. Це основна проблема якраз радянської доби і країн пострадянського простору, окрім, мабуть, балтів», - заявив Клименко.

Друзенко пригадав, що водночас і в Америці останнім часом виробився культ особи Трампа в класичних проявах. Проте Клименко зазначив, що там ситуація зовсім інша.

«У США є інституція, яка стає на заваді подібному культу, а у нас саме під цей культ все і вибудувано. Адміністрація президента – це сталінська структура, по суті, яка від часів Сталіна потихеньку, з певними трансформаціями дійшла до того ж Зеленського», - каже Клименко.

Він зазначив, що вважає правильним розширювати простір, проте не будувати пантеон. При цьому щодо останнього, зазначає митець, варто говорити дуже обережно в демократичній традиції. Адже, пояснює він, якщо створювати пантеон, то кожен наступний президент скаже, що також хоче в ньому бути.

«Я будував би історію демократичних складностей, демократичних взаємозв’язків і демократичних антиномій. Українська культура – антиномічна і складна, і її потрібно не зменшувати, а збільшувати, додати якоїсь концептуальної повноти. Сучасна війна – в складності взаємозв’язків. Потрібне розуміння складних культурних, політичних і військових процесів», - вважає Клименко.

На його думку, експрезидент Порошенко розумів складність цих процесів. При цьому, зазначає Клименко, проблема в тому, що називати його кришталево чистою людиною, яка вибудовувала взаємозв’язки чесно, не можна і риторика, яку використовує його оточення – це не про нього.

Нагадаємо, Друзенко розповів, що джерелом влади є народ, він має право встановлювати і змінювати конституційний лад.