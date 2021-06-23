В программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской футуролог Алексей Толкачев объяснил, какое оружие человечество будет иметь в будущем.

По мнению Толкачева, в будущем человечество полностью отойдет от больших и громоздких моделей оружия. Чтобы не быть голословным, он предлагает обратиться к истории: сам опыт показывает, что гигантские построения легко обваливаются.

В пример эксперт приводит японский линейный корабль Ямато, крупнейший во Второй мировой войне. «Его уничтожило несколько сотен самолетиков. Которые москитным роем налетели, поклевали-поклевали, огромнейший дорогой корабль взорвался и все», - рассказывает он.

В противоположность этому Толкачев предлагает обратить внимание на микровооружение. Он признается, что это его одновременно и восхищает, и пугает. Но выгода, по мнению футуролога, несомненна: полноценные самолеты с живыми пилотами обходятся гораздо дороже, чем беспилотники и дроны.

«Но зачем рисковать дорогой техникой такой масштабной, если можно запустить дрон? Дроны есть большие дорогие, а вот украинцы создают очень часто маленькие дроны. Запустили, ну, сбили — нам не жалко», - объясняет гость программы. В то же время он отмечает, что этой технике украинцев научила именно война на востоке.

Толкачев рассуждает о том, что смогут сделать совсем маленькие дроны, например, размером в один сантиметр. Он со страхом предполагает, что такое оружие с легкостью пролетит в открытое окно и убьет человека.

«Не надо разрушать инфраструктуру, не надо создавать биологическое оружие», - утверждает футуролог. Попутно он затрагивает тему происхождения Уханского коронавируса - он возник естественно или все же его создали искусственно. «Может микроскопическая, заметная только в микроскоп фиговина наделать таких проблем человечеству, что нет смысла содержать дорогое ядерное оружие», - заключает эксперт.

Напоминаем, Толкачев рассказал, как будут складываться в будущем взаимоотношения науки и религии.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев рассказал, какое межпланетное будущее ждет землян.