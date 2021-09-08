В Украине 9 сентября ожидается резкое потепление с повышением температуры в некоторых регионах до 25 градусов.

Об этом сообщает Politeka.

Дождя синоптики не прогнозируют, а наоборот обещают безоблачную и ясную погоду в большинстве областей.

В Киеве ожидается небольшая облачность и до +24.

Во Львове прогнозируют до +23.

В Луцке будет +24.

В Ровно воздух также прогреется до +24.

В Тернополе ожидается +23.

В Хмельницком потеплеет до +22.

В Ивано-Франковске столбик термометра поднимется до +25.

В Черновцах ожидается +22.

В Виннице будет +22.

В Житомире потеплеет до +24.

В Черкассах синоптики прогнозируют +25.

В Кропивницком ожидается на градус меньше – +24, при практически безоблачном небе.

В Полтаве также будет практически безоблачно и +24.

В Одессе – ясно, безоблачно и +22.

В Херсоне стрелка термометра остановился на +25.

В Николаеве днем будет +25.

В Запорожье практически исчезнут облака и потеплеет до +23.

В Сумах температура воздуха достигнет +23 и будет практически безоблачно.

В Харькове ожидается +24°.

В Днепре облака почти не будут заметны, а на градуснике – +24.

В Симферополе потеплеет до 22 градусов.

В Краматорске прогнозируют до +23°.

В Северодонецке температура в дневное время достигнет 23 градусов, а небо останется безоблачным и ясным.

Напомним, что потепление ворвется в Украину

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