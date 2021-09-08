В Украине 9 сентября ожидается резкое потепление с повышением температуры в некоторых регионах до 25 градусов.
Об этом сообщает Politeka.
Дождя синоптики не прогнозируют, а наоборот обещают безоблачную и ясную погоду в большинстве областей.
В Киеве ожидается небольшая облачность и до +24.
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Во Львове прогнозируют до +23.
В Луцке будет +24.
В Ровно воздух также прогреется до +24.
В Тернополе ожидается +23.
В Хмельницком потеплеет до +22.
В Ивано-Франковске столбик термометра поднимется до +25.
В Черновцах ожидается +22.
В Виннице будет +22.
В Житомире потеплеет до +24.
В Черкассах синоптики прогнозируют +25.
В Кропивницком ожидается на градус меньше – +24, при практически безоблачном небе.
В Полтаве также будет практически безоблачно и +24.
В Одессе – ясно, безоблачно и +22.
В Херсоне стрелка термометра остановился на +25.
В Николаеве днем будет +25.
В Запорожье практически исчезнут облака и потеплеет до +23.
В Сумах температура воздуха достигнет +23 и будет практически безоблачно.
В Харькове ожидается +24°.
В Днепре облака почти не будут заметны, а на градуснике – +24.
В Симферополе потеплеет до 22 градусов.
В Краматорске прогнозируют до +23°.
В Северодонецке температура в дневное время достигнет 23 градусов, а небо останется безоблачным и ясным.
Напомним, что потепление ворвется в Украину
Как сообщала Politeka, погода помучает украинцев перед потеплением
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