В Украине на 17 сентября объявили штормовое предупреждение с сильными ливнями и грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, особенно сложные погодные условия затронут жителей Карпат. Днем прогнозируют грозы в Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В соответствии с прогнозом, в этот день дожди будут значительными. Шторму присвоили желтый и оранжевый уровень опасности, в зависимости от области. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится17 сентября в Винницкой области, а также в большей части северных и всех западных областях. В западных областях температура будет колебаться в пределах от 19 до 21 градуса. Теплую и сухую погоду прогнозируют в восточных регионах нашей страны. Там столбики термометров будут двигаться в пределах от 20 до 22 градусов. Однако еще теплее будет в южной части нашей страны. Там температура достигнет от 22 до 24 градусов. В Киеве ожидается сильная облачность. Дожди в столице прогнозируют на день и вечер.

Ранее мы сообщали, что синоптики спрогнозировали дожди в западных областях нашей страны, а также похолодание в центре. При этом, температура также может повысится на несколько градусов в ряде украинских областей.

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