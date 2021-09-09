Погода в Украине обрадует внезапным потеплением и солнечными днями
Как передает Politeka.net, четверг в Украине будет по-летнему теплым. Температура воздуха поднимется во всех без исключения регионах.
Теплее всего 9 сентября будет в южных и центральных областях. Там температура поднимется до 22-25 градусов. В Киеве днем ожидается 23-25 градусов. Ночи тоже станут более теплыми. Температура будет колебаться в пределах 8-11 градусов.
В западных областях ожидается комфортная теплая погода без осадков. Столбики термометра там прогреются до 21-24 градусов. При этом в Закарпатской области ожидается 23-25 градусов.
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На Востоке в четверг температура будет колебаться от 20 до 24 градусов. Прохладнее всего будет в Луганской области.
Отметим, что в ближайшее время в Украине будет преобладать теплая погода без дождей и температурных скачков. Лишь к 12-13 сентября с Юга на территорию Украины будут надвигаться дожди.
Добавим, что осенью синоптики не прогнозируют аномальных перепадов температуры. Кроме этого, ожидается сухая осень без сюрпризов. Уже к октябрю в стране ожидаются первые заморозки.
А вот зима, по заверению синоптиков, готовит украинцам много сюрпризов в виде оттепелей, и неприятные в виде снежных бурь и сильных морозов.
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