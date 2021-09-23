29-летний футболист Александр Караваев, который выступает за сборную Украины и киевское «Динамо» впервые заговорил на украинском языке во время интервью.

Об этом сообщает «Футбол 1».

«Я очень люблю свой язык и хочу общаться на украинском. Если ко мне будут обращаться на украинском, я также всегда буду отвечать на языке», - сказал Караваев.

Он подчеркнул, что изначально решил, что будет отвечать на вопросы на украинском языке. Футболист признался, что всю жизнь он говорил на русском языке, хотя проходил обучение в украинской школе. Журналист сказал Александру Караваеву, что учителя, которые учили его в херсонской школе украинскому языку достойны отдельной похвалы.

Отметим, что Александр Караваев — украинский футболист, который выступает в позиции полузащитника. Игрок успел принять участие в двух чемпионатах Европы. Родился будущий динамовец в Херсоне. Там же начались его занятия футболом. С 13 лет он играл за донецкий «Шахтер». За один из сезонов он отметился тем, что забил двенадцать мячей на протяжении одного сезона. Молодому человеку удалось удерживать лидерство среди бомбардиров. В 2021 году футболист забил первый гол в составе «Динамо». Тогда команда участвовала в домашнем поединке с львовским «Рухом».

Напомним, Чемпиону мира по футболу грозит пять лет тюрьмы: что он натворил.

Как сообщала Politeka, "Не выбрала Украину": отказавшейся от гражданства Баюл ответили в Минспорте.

Также Politeka писала, что "Лишний ум вреден": российский журналист высказался о матче Украина-Франция.