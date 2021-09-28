В Винницкой области на трассе водитель заметил ребенка, который убегал откуда-то полураздетый и нуждался в помощи.

Об этом сообщает ТСН.

«Я выехал из поворота и сразу увидел силуэт, маленький. Был шокирован, потому что ребенок был в сапожках резиновых, кофточка и все, больше ничего на ребенке не было", - сообщил Сергей Полищук.

По данным источника, пострадавшему мальчику – четыре года. Он оказался один посреди трассы. Ребенок был растерян и стоял на обочине. Из одежды на нем были резиновые сапоги и легкая кофточка. Водитель рассказал, что остановился, чтобы помочь малышу, поскольку на улице было темно и холодно, а по трассе непрерывно проносилось множество автомобилей. Мужчина попытался выяснить, как ребенок попал один в темное время суток на оживленную трассу.

Мальчик рассказал, что имя его Максим, а живет он в доме, находящемся в нескольких километрах отсюда, где расположен поселок. По словам мальчика, он убежал из дома, где находился его пьяный отец. Ребенок воспользовался моментом, когда родитель уснул. На место вызвали медиков и полицию. Мальчика с переохлаждением забрали в больницу. Его жизнь вне опасности, однако сохраняется насморк. Мальчик остается в больнице. Правоохранители ищут родителей ребенка.

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