Сотрудники "Укрзализныци" решили приготовить обед, пожарив мясо и яйца на лопате, поместив их в топку.

Соответствующее видео распространили «Вартові Еспресо».

На любительском ролике представлена полевая кухня сотрудников Укрзализныци. Работники компании самостоятельно отсняли необычные кадры. На видео машинисты показали, каким образом готовить еду, когда у них отсутствует посуда и нет надлежащих условий.

Из обнародованных кадров становится ясно, что приготовление блюда происходит в старом тепловозе, в кабине машиниста. Мужчины жарят яйца в топке, используя в качестве посуды лопату. Аналогичным образом они готовили мясо. Санитарно-гигиенические нормы среди присутствующих пытался соблюдать только один участник записи. Об этом свидетельствовало наличие у него перчаток. Авторы записи иронично отметили, что после проделанной работы, мужчины могут смело идти на проект «МастерШеф».

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