Сотрудники "Укрзализныци" решили приготовить обед, пожарив мясо и яйца на лопате, поместив их в топку.
Соответствующее видео распространили «Вартові Еспресо».
На любительском ролике представлена полевая кухня сотрудников Укрзализныци. Работники компании самостоятельно отсняли необычные кадры. На видео машинисты показали, каким образом готовить еду, когда у них отсутствует посуда и нет надлежащих условий.
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Из обнародованных кадров становится ясно, что приготовление блюда происходит в старом тепловозе, в кабине машиниста. Мужчины жарят яйца в топке, используя в качестве посуды лопату. Аналогичным образом они готовили мясо. Санитарно-гигиенические нормы среди присутствующих пытался соблюдать только один участник записи. Об этом свидетельствовало наличие у него перчаток. Авторы записи иронично отметили, что после проделанной работы, мужчины могут смело идти на проект «МастерШеф».
Ранее мы сообщали, что в США сошел с рельсов поезд с пассажирами в результате масштабного происшествия, десятки людей пострадали, а также есть жертвы. Трагедия произошла в штате Монтана, недалеко от Джоплина. Восемь вагонов поезда сошли с рельсов. В них находились 16 членов экипажа и 141 пассажир. Погибли три человека, более пятидесяти получили ранения.
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