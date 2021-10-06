Жителей Херсона поставили перед фактом подорожания лифтов и предупредили, что поездки будут платными.

Состояние лифтового хозяйства и качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего, но жители домов должны приобрести специальные чипы, которые позволяют подняться на лифте.



Об этом сообщает ТСН.

Так, одна поездка на лифте в Херсоне стоит 75 копеек. До этого в пользовании были обычные карточки, и тогда стоимость одной поездки составляла 50 копеек. Местные возмущены таким обслуживанием и повышением цен.

Многие пожаловались, что из-за нехватки средств ходят пешком на верхние этажи многоквартирных домов и делают это несколько раз в день. Они же указали, что в других городах такой практики нет, а плата за лифт входит в стоимость коммунальных услуг и имеет фиксированную цену.

Волну негодования горожан вызвали и требования лифтовой службы к людям "сбрасываться" на ремонт.

В "Херсонлифт" объясняют, что платный проезд - вынужденная мера, чтобы сохранить лифтовое хозяйство.

Можно отказаться от чипов, но в этом случае предупреждают, что взять на себя ответственность за сбор средств должны ОСББ или обслуживающей дом организации. В этом случае плата за лифт будет фиксированной и она войдет в квартплату.

Напомним, вандалы-"лифтеры" вывели харьковчан из себя.

Как сообщала Politeka, здоровенный мужчина напал на парня и жестоко с ним поступил возле лифта.

Также Politeka писала, что в Кабмине хотят отменить бесплатный проезд.