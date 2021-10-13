О чем рассказал Ляшко

Глава МОЗ Виктор Ляшко сообщил, что кого из педагогов могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.

Заявление Ляшко опубликовали на официальном сайте министерства.

Министр напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы.

Если преподаатели до ноября не будут иметь прививки от ковида, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения зарплаты.

"Ситуация с заболеваемостью на коронавірусну болезнь ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей выявляют COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию", - заявил Ляшко.

Ранее сообщалось, что одну из областей в Украине переместили в "красную" зону из-за роста заболеваемости коронавирусом: какие запреты действуют в этом регионе теперь.

Во вторник, 12 октября, на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС было принято решение о перемещении одной из областей в "красную" зону.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram-канале.

Так, в "красной" зоне оказалась Херсонская область. Новые ограничения будут действовать с 15 октября.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.