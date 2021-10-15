Полет на Кипр выдался весьма любопытным: в самолете рейсом Ларнака - Киев один из пассажиров устроил скандал, борпроводницы не сумели успокоить дебошира и позвали на помощь полицию.

Инцидент произшел во время полета 14 октября, передает Телеграм-канал "Киев Оперативный". Согласно имеющейся информации, переполох начался из-за того, что мужчина отказался надевать защитную маску.

А, напомним, по новым правилам в пандемию, все пассажиры, включая бортпроводников, должны носить индивидуальные защитные маски во время всего путешествия.

Разъяренный мужчина не только отказывался надеть маску, но еще и приставал к пассажирам, нецензурно выражался и показывал неприличные жесты. Длительное время бортпроводницы пытались его успокоить и призвать к дисциплине, но тщетно.

"Вы чо, попутали что ли? У меня сломан нос, мне дышать нечем! Я здесь должен умереть или кончиться здесь? А?", - кричал дебошир.

В конце концов, по прилету в Киев появились правоохранители и под аплодисменты пассажиров арестовали хулигана.

Пользователи Сети активно комментируют событие:

"Он не первый и не последний"

"Животное"

"Зивании пережрал перед вылетом"

"Таких буйных надо усыплять во время полёта"

"Дебоширов нужно сбрасывать с парашютом, желательно где-то над океаном. Не можешь спокойно долететь - иди своим ходом"

"Сейчас это правила перелета, он их знал, мог не лететь. Летел, значит принял"

"О законах он вспомнил, ступил на борт и ты уже должен выполнять указания командира корабля, именно он там Царь и Бог"

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