Полет на Кипр выдался весьма любопытным: в самолете рейсом Ларнака - Киев один из пассажиров устроил скандал, борпроводницы не сумели успокоить дебошира и позвали на помощь полицию.
Инцидент произшел во время полета 14 октября, передает Телеграм-канал "Киев Оперативный". Согласно имеющейся информации, переполох начался из-за того, что мужчина отказался надевать защитную маску.
А, напомним, по новым правилам в пандемию, все пассажиры, включая бортпроводников, должны носить индивидуальные защитные маски во время всего путешествия.
Разъяренный мужчина не только отказывался надеть маску, но еще и приставал к пассажирам, нецензурно выражался и показывал неприличные жесты. Длительное время бортпроводницы пытались его успокоить и призвать к дисциплине, но тщетно.
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"Вы чо, попутали что ли? У меня сломан нос, мне дышать нечем! Я здесь должен умереть или кончиться здесь? А?", - кричал дебошир.
В конце концов, по прилету в Киев появились правоохранители и под аплодисменты пассажиров арестовали хулигана.
Пользователи Сети активно комментируют событие:
"Он не первый и не последний"
"Животное"
"Зивании пережрал перед вылетом"
"Таких буйных надо усыплять во время полёта"
"Дебоширов нужно сбрасывать с парашютом, желательно где-то над океаном. Не можешь спокойно долететь - иди своим ходом"
"Сейчас это правила перелета, он их знал, мог не лететь. Летел, значит принял"
"О законах он вспомнил, ступил на борт и ты уже должен выполнять указания командира корабля, именно он там Царь и Бог"
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