Фермеры массово уничтожают на полях урожай помидоров - названа причина.

В Херсонской области очевидцы сняли на видео поле, усеянное горами помидоров.

Фермерам невыгодно их вывозить и продавать, ведь и так в этом году они понесли большие материальные убытки. Видимо, овощи стало проще выбросить, чем продать.

Видео сняли в районе Голой Пристани на Херсонщине - здесь занимаются также изготовлением томатной пасты.

"В Херсонской области очевидцы сняли поле, усеянное горами помидорами. Судя по всему, таким неликвидом остается только "удобрить" землю", - написал автор поста.

Ранее сообщалось, что цена на виноград в Украине упала до минимальных пределов, поэтому некоторые производители предположили, что выгоднее было бы уничтожать урожай на полях.

В среднем оптом килограмм винограда можно приобрести за 24.98 грн. Год назад этот показатель был в два раза выше нынешнего.

Если говорить о черных сортах винограда, то их в оптовой торговле продают немного дороже. За килограмм придется отдать в среднем 27,37 грн.

Оптовики готовы к более существенным затратам, однако даже незначительное повышение цен не позволит людям, которые занимаются выращиванием винограда, покрыть расходы и уйти от будущих колоссальных убытков.

Ранее сообщалось, цены на молочку в Украине резко выросли, детали: творог 60 грн/кг и не только

Также Politeka писала, что украинские фермеры отдают арбузы по 50 копеек

Politeka рассказывала, что цены на популярные продукты достигли немыслимых вершин