Цены на молочные продукты в Украине резко вырастут

Информация о подорожании появилась в сообществе «Народный Ревизор» в Телеграмме.

«А что там по молочке? В этой суете с подорожанием растительных масел мы едва не упустили из виду отдел молочки, в котором тоже стабильно растут цены. Сегодня наш взгляд пал на творог 5%.

Ниже указана стоимость за упаковку 400 граммов», - рассказали в телеграмм-канале.

Цены на творог в некоторых магазинах достигают более чем 60 грн/кг.

К слову, украинский фермер назвал причину по какой растут цены на фрукты и овощи, которых в стране навалом

В этом году фермеры вырастили огромный урожай, однако, не могут на этом заработать, все из-за ценовой политики, которая сейчас есть на рынке.

Владельцы скармливают урожай животным, или же вовсе выбрасывают.

Фермер из Херсона рассказал, что решил накормить овец огурцами, так как на базаре не смог их продать даже по гривне за килограмм.

Зарабатывают далеко не фермеры, а сейчас начали стремительно падать цены и на арбузы.

Мелкие производители начали сами ставит цены на продукцию, пытаясь заработать самим, а не давая зарплату посредникам.

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